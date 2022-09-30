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Ashton Kutcher eşi Mila Kunis'e aşkını ilan ettiği geceyi anlattı - Magazin haberleri

Ashton Kutcher eşi Mila Kunis'e aşkını ilan ettiği geceyi anlattı

Ashton Kutcher, 2015 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Mila Kunis'e aşkını ilan ettiği geceyi anlattı. Sabahın ilk saatlerinde Kunis'in evine gittiğini söyleyen ünlü aktör, ona olan sevgisini "Beni çılgına çeviriyorsun!" diyerek haykırdığını ifade etti

30.09.2022 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2015 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ashton Kutcher ile Mila Kunis'in mutlu birlikteliği sürüyor. Wyatt Isabelle ile Dimitri Portwood adında iki çocuğu bulunan ünlü aktör, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 

  • AŞKINI HAYKIRDIĞI GECEYİ ANLATTI

    44 yaşındaki oyuncu, Our Future Selves ile yürüttüğü ortak çalışma kapsamında şarkıcı Kenny Chesney ile yaptığı röportajda eşine aşkını ilan ettiği geceyi anlattı.

  • "BENİ ÇILGINA ÇEVİRİYORSUN!"

    Ashton Kutcher, o gece yarısından sonra sabahın ilk saatlerinde Mila Kunis'in evine gittiğini söyledi. O sırada sarhoş olduğunu ifade eden Kutcher, Kunis'in evine ulaştığında da bağırarak onu ne kadar sevdiğini haykırdı. Ashton Kutcher, ardından eşine "Beni çılgına çeviriyorsun!" dediğini sözlerine ekledi.

  • "SABAH AYILDIĞIN ZAMAN DA BENİ BÖYLE SEVECEK MİSİN?"

    Ashton Kutcher'ın anlattıklarına göre; Mila Kunis'in bu ilanı aşka yaklaşımı temkinli oldu. Kutcher, Kunis'in kendisini uyardığını ifade ederek "Eğer kast ettiğin bu değilse sakın söyleme. Sabah ayıldığın zaman da beni böyle sevecek misin?" diye sorduğunu söyledi.

    Ashton Kutcher, ertesi sabah uyandığı zaman Mila Kunis'e olan duygularının değişmediğini fark ettiğini ifade etti.

  • SENARYO YILLAR SONRA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

    Çift, 1998'de birlikte rol aldıkları "That's 70's Show" adlı programda tanışmıştı. Yapımda birbirine ilgi duyan iki karaktere hayat veren Kunis ile Kutcher'ın, senaryo gereği yaşadıkları yakınlaşma yıllar sonra gerçeğe dönüştü.

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