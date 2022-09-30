"SABAH AYILDIĞIN ZAMAN DA BENİ BÖYLE SEVECEK MİSİN?"

Ashton Kutcher'ın anlattıklarına göre; Mila Kunis'in bu ilanı aşka yaklaşımı temkinli oldu. Kutcher, Kunis'in kendisini uyardığını ifade ederek "Eğer kast ettiğin bu değilse sakın söyleme. Sabah ayıldığın zaman da beni böyle sevecek misin?" diye sorduğunu söyledi.

Ashton Kutcher, ertesi sabah uyandığı zaman Mila Kunis'e olan duygularının değişmediğini fark ettiğini ifade etti.