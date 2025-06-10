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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA! Asgari ücret ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak?

        Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammında gözler, hükümet kanadından gelecek açıklamalarına çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklama, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 2025 Temmuz asgari ücret ara zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 19:22 Güncelleme: 11.06.2025 - 00:15
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        • 1

          Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi son olarak ocak ayında, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş net asgari ücret, 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirleniyor. Peki, "Asgari ücret ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?

          Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

          “ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

        • 3

          2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.

        • 4

          ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?

          Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

          Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

        • 5

          ASGARİ ÜCRET NEDİR?

          Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.

        • 6

          ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

          Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

          Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        • 7

          TÜRK İŞ: YOKSULLUK SINIRI 81 BİN TL'Yİ GEÇTİ

          Türk-İş, mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

          Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL'ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.733,73 TL'ye, Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 32.463,07 TL 'ye yükseldi.

          TÜRK-İŞ'in verilerine göre Mayıs 2025 itibariyle Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.

        • 8

          YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

          Yıl Net asgari ücret (TL)
          2025 22.104
          2024 17.002
          2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
          2023 (Ocak-Haziran) 8.506
          2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
          2022 (Ocak-Haziran) 4.253
          2021 2.833
          2020 2.324
          2019 2.020
          2018 1.603
          2017 1.404
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