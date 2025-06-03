Asgari ücret zammı Temmuz 2025: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, asgari ücrette son durum nedir?
Haziran ayına girilmesiyle Temmuz ayı asgari ücret ara zammı da gündeme geldi. Şu anda net olarak 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 30 zam yapıldı ancak Ocak-Mayıs 5 aylık enflasyonla beraber, asgari ücretin alım gücü 2 bin 900 TL azalarak 19 bin 205 TL'ye geriledi. Tüm gelişmeler beraberinde, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret konusuna dair son gelişmeleri paylaştı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, asgari ücrete dair son gelişmeler...
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Asgari ücret zammına dair son gelişmeler merak ediliyor. Temmuz ayına geri sayım başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Ocak ayında asgari ücret zammı hakkında yaptığı, "Bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir." açıklaması yeniden akıllara geldi. Öte yandan, Türk İş, Mayıs ayında yoksulluk sınırının 81 bin TL'yi geçtiğini açıkladı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı, son durum nedir? İşte, asgari ücret zammına dair son gelişmeler...
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2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.
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EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA VAR MI?
Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. " dedi.
"Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.
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"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ AYINDA GÜNDEME GELEBİLİR" DEMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13 Ocak 2025 tarihinde HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.
Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi.
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OCAK-MAYIS 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli aylıkları ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında beş aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu. Haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarında yüzde 14,01 oranında zam yapılacak.
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ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Ocak ayında brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104,67 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 30 oranında zam yapıldı.
Beş aylık enflasyon sonucu net asgari ücretin alım gücü 2.900 TL azalarak 19.205 TL’ye geriledi.
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TÜRK İŞ: YOKSULLUK SINIRI 81 BİN TL'Yİ GEÇTİ
Türk-İş, mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL'ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.733,73 TL'ye, Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 32.463,07 TL 'ye yükseldi.
TÜRK-İŞ'in verilerine göre Mayıs 2025 itibariyle Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.
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YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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