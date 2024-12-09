Asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kez toplanacak?
Tüm Türkiye'nin beklediği asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Asgari ücretin kaç TL olacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu hakkında açıklama yaptı ve "İnanıyorum ki, hem çalışanlarımızı, hem işverenlerimizi; ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz." dedi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kez toplanacak, Komisyon'da kimler olacak? İşte, detaylar...
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. Tüm Türkiye'nin gözü yapılacak dört toplantının ilkine döndü. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken; bir yandan siyasi partilerden de açıklamalar geldi. 7 milyon insanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret hakkında çeşitli rakamlar konuşulsa da resmi rakam Komisyon tarafından belirlenecek. İşte, asgari ücrete dair güncel gelişmeler...
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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun, ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta gerçekleşecek.
İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
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"İNANIYORUM Kİ, ORTAK BİR KARARLA YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için 7 Aralık'ta Bingöl’e geldi.
Salı günü yeni asgari ücret için komisyonun çalışmalarına başlayacağını belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:
“Biz bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız sözümüzün arkasındayız. Hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceğiz. Biliyorsunuz Salı günü yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuz çalışmalara başlıyor. İnanıyorum ki, hem çalışanlarımızı, hem işverenlerimizi; ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl için ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye yüzyılına yürümeye devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken, bizleri burada ağırlayan Bingöllü hemşerilerime
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"ÖNGÜRÜLEN YA DA YAŞANAN ENFLASYON RAKAMLARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"
TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak’ta şehit madenci aileleri ile bir araya geldi ve asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.
Kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, “Benim için ikisinin de kabul edilebilir bir yanı yok ancak komisyon karar verecek. Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki, 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır. Bu rakamlar çerçevesinde asgari ücret görüşmeleri olmaz, konuşulacak oturulacak rakamlar değil” dedi.
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"ENFLASYONUN BİR AN EVVEL DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR"
Enflasyonun daha derin hissedildiğini söyleyen Atalay, “Rakamdan ziyade insanın insanca yaşayabileceği, nefes alabileceği bir ücret olması lazım. Sen asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettikçe asgari ücretin ne önemi ne özelliği var. Enflasyonun da bir an evvel dizginlenmesi gerekiyor” diye konuştu.
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SİYASİ PARTİLER ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"Biz CHP olarak çok net tavrımızı söylüyoruz; asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda da enflasyon zammı öneriyoruz."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
"Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım.”
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil."
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:
"Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir."
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici:
Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır."
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2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
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