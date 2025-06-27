Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?
Temmuz ayına sayılı günler kala, asgari ücrete ara zam yapılacak mı, sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılarak yeniden belirlenmişti. Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Yapılan açıklama, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte Temmuz 2025 asgari ücret ara zammında son durum...
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Asgari ücret zammına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi sonucunda, genellikle ortak bir karara bağlanarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında açıklanmaktadır. Hatırlanacağı üzere ocak ayında, asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, "Asgari ücrete ara zam var mı? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret zammı için“ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.
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YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET