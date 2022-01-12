Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Asena Demirbağ'dan 'Ahmet Dursun'a olay gönderme!

Geçtiğimiz yıl kasım ayında eski futbolcu Ahmet Dursun ile boşanan Asena Demirbağ, sosyal medyadan takipçilerinin 'ayrılık' ile ilgili sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti. Dursun'dan Lidya adında bir kızı bulunan Demirbağ, "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim!" ifadelerini kullandı

12.01.2022 - 14:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2019'da Paris'te nikah masasına oturan eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ, geçtiğimiz yıl kasım ayında yollarını ayırmıştı.

  • Önceki gün Instagram hesabı üzerinden merak edilenlerini paylaşan Demirbağ, takipçilerinin 'ayrılık' sorularına verdiği yanıtla gündem oldu.

  • "NEDEN AYRILDIĞIMIZA ANLAM VEREMEDİM!"

    "Gecelerce düşündüm... Neden ayrıldığımıza anlam veremedim!" diyen Asena Demirbağ, bir sosyal medya kullanıcısının, "Kızın çok güzel 'Keşke evlenmeseydim' diyor musun?" şeklindeki soruya "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim' diyorum. Lidya'm iyi ki var." cevabını verdi. 

  • "HER ŞEY KIZIM İÇİN!"

    Demirbağ, bir başka takipçisinin "Ayrılık ile ilgili kızınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Her ne olursa olsun o konuda bir kısıtlama koymam. Her şey kızım için! Onun için en iyisi ne olacaksa onu yaparım her zaman. Karşı taraf hak etmese de...

  • "RAHATSIZ OLAN OYDU!"

    Ayrıca Ahmet Dursun ile aynı ortamda bulunma zorunluluğu hissetmediğini ifade eden Asena Demirbağ, eski eşi için, "Varlığıyla bir şey ifade etmeyen biri yokluğuyla hiçbir şey ifade etmez. Rahatsız olan oydu! Aksi olsa kim ailesini bırakır? Benim sevgim kızıma fazlasıyla yeter." dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.