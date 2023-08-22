Asarcık Tepesi'nde Orta Tunç Çağı'ndan günümüze yerleşim izleri bulundu

Tepenin üst noktasındaki Ortaçağ kalesinde milattan sonra 9. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında çok sık yerleşim dokuları ile yapı birimleri bulduk. Burada Orta Tunç Çağı dediğimiz günümüzden 4 bin yıl önceye giden kültür tabakaları da ortaya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.