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        Haberler Gündem Güncel Asansör boşluğuna düşen muhtar öldü | Son dakika haberleri

        Kütahya'da asansör boşluğuna düşen muhtar öldü

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi Muhtarı Enver Pekin hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:07
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        Asansör boşluğuna düşen muhtar öldü
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        Kütahya'nın Simav ilçesin Tabakhane Mahallesi'ne arkadaşıyla büyükbaş hayvan satın almak için gelen Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi Muhtarı Enver Pekin (41), Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki bir binaya girdi.

        Bir süre kendisinden haber alamayan arkadaşı, binaya girdiği sırada Pekin'in asansör boşluğuna düştüğünü fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Pekin'in cenazesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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