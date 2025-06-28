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        Haberler Gündem Çevre Artvin haberler: Belgesel tadında... Kara kartalın yılan avı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Belgesel tadında... Kara kartalın yılan avı!

        Artvin'de, doğa belgesellerini aratmayan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir kartalın yılanı avladığı anlar objektife yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:40
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        Belgesel gibi... Kara kartalın yılan avı!
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        Artvin merkeze bağlı Yanıklı Köyü yolunda seyir halindeki Recep Mesut Genç, yol kenarında bir kartalın yılan avladığını fark etti.

        Aracını durdurarak cep telefonuyla kayda giren Genç, kartalın pençelerinde yılanla birlikte olduğunu gördü.

        PENÇELERİNİN ARASINA ALIP UÇTU

        İHA'daki habere göre kartal, aracın yaklaşmasına ve çıkan sese aldırış etmeden, avını pençelerine sıkıca kavrayarak gökyüzüne havalanıp gözden kayboldu.

        SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

        Nadir rastlanan bu anlar, görenlere vahşi doğanın etkileyici yüzünü hatırlattı. Görüntüler sosyal medyada da ilgiyle paylaşıldı.

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        #ARTVİN
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