Belgesel tadında... Kara kartalın yılan avı!
Artvin'de, doğa belgesellerini aratmayan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir kartalın yılanı avladığı anlar objektife yansıdı
Artvin merkeze bağlı Yanıklı Köyü yolunda seyir halindeki Recep Mesut Genç, yol kenarında bir kartalın yılan avladığını fark etti.
Aracını durdurarak cep telefonuyla kayda giren Genç, kartalın pençelerinde yılanla birlikte olduğunu gördü.
PENÇELERİNİN ARASINA ALIP UÇTU
İHA'daki habere göre kartal, aracın yaklaşmasına ve çıkan sese aldırış etmeden, avını pençelerine sıkıca kavrayarak gökyüzüne havalanıp gözden kayboldu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Nadir rastlanan bu anlar, görenlere vahşi doğanın etkileyici yüzünü hatırlattı. Görüntüler sosyal medyada da ilgiyle paylaşıldı.