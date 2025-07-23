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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de hayvan hareketleri 30 gün yasaklandı | Son dakika haberleri

        Artvin'de şap hastalığına karşı hayvan hareketleri 30 gün yasaklandı

        Artvin'de şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında, hayvan hareketleri 30 gün süreyle yasaklandı. Kararla, ot ve saman girişi de kısıtlanırken, kesimler ise kontrollü olarak sürdürülecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:45
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        Artvin'de hayvan hareketleri 30 gün yasaklandı
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        Artvin'de şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Artvin İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından yeni tedbirler alındı. Dün toplanan komisyon, hastalığın görüldüğü andan itibaren il genelinde hayvan hareketlerinin 30 gün süreyle ve ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.

        Komisyon kararına göre, şap hastalığına duyarlı hayvanların il içi ve il dışı hareketleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca, il genelinde ot ve saman girişlerine de kısıtlama getirilirken, hayvan kesimlerinin ise kontrollü bir şekilde yapılmasına karar verildi.

        Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin kolluk kuvvetleri tarafından sıkı şekilde denetleneceği belirtildi. Kontrolsüz hayvan hareketliliğine izin verilmeyeceği vurgulanırken, kurallara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

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        #Artvin Haberleri
        #şap hastalığı
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