Artvin'de büyük panik!

Artvin’in Hopa ilçesinde dere ıslahı çalışmaları sırasında aniden yükselen sular, iki iş makinesini dere içinde mahsur bıraktı.

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İHA'nın haberine göre Hopa ilçesine bağlı Sugören köyü mevkiinde dere ıslahı çalışmaları devam ederken aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle derenin debisi kısa sürede yükseldi.

SÜRÜCÜLER ZAMANINDA UZAKLAŞTI

Bu sırada dere yatağında çalışan bir beton pompası ve bir ekskavatör, yükselen suyun ortasında kaldı. İş makineleri operatörleri durumu fark ederek araçlardan zamanında uzaklaşırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İş makineleri ise derenin su seviyesinin yeniden normalleşmesinin ardından dereden çıkartıldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde derenin bir anda nasıl taştığı ve iş makinelerinin sular arasında kaldığı anlar yer aldı.