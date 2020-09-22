Inter, Arturo Vidal transferini duyurdu.

33 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'da forma giymiş, sezon başında Katalan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Milano'da sağlık kontrolünden geçen Vidal 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Inter, transferin mali detayları hakkında bilgi vermedi; ancak Barcelona, Şilili oyuncunun 1 milyon Euro bonuslar karşılığında İtalyan ekibine gittiğini duyurdu.

Vidal daha önce İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Bayern Münih'te oynamıştı.