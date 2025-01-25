Artuklu Belediyesi aracına suçüstü

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığının ortak çalışmaları kapsamında, il genelinde kaçak çöp ve hafriyat dökümü ile hurda ve atık toplama faaliyetlerine yönelik denetimlerin sürdürüyor.

Denetimler kapsamında, Artuklu Belediyesi'ne ait çöp toplama traktörünün, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkmen Deresi'ndeki hafriyat alanına kaçak çöp döktüğü tespit edildi.

REKLAM advertisement1

Olay yerinde suçüstü yakalanan Artuklu Belediyesi'ne ait traktör ve sürücüsü hakkında tutanak tutularak "Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu" çerçevesinde cezai işlem uygulandı.