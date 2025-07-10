Artİstanbul Feshane'de sinema akşamları sürüyor
"Forrest Gump"tan "Karlar Ülkesi"ne, "Örümcek Adam" üçlemesinden "Kazablanka"ya sinemada iz bırakan yapımları her cumartesi akşamı ücretsiz olarak "Artİstanbul Feshane"de İstanbullularla buluşmaya devam ediyor
Haliç’in kıyısında, tarihle kültürün buluştuğu noktada konumlanan “Artİstanbul Feshane”, temmuz ayında her cumartesi günü farklı türlerden filmlerin gösterimlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında yaz boyunca her cumartesi günü çocuklar için muhteşem animasyonları, büyükler içinse zamansız klasiklerin ve kült filmlerin gösterimleri gerçekleşmeye devam ediyor. Her hafta bir türe odaklanan etkinlik kapsamında gerçekleşecek gösterimlerin ücretsiz biletleri ise “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden temin edilebilir.
İŞTE PROGRAM
11 Temmuz Cuma Saat: 20.00
Korkuların Kıyısında Gece Sineması
YARATIK
Yönetmen: Ridley Scott
11 Temmuz Cuma - Saat: 22.30
Korkuların Kıyısında Gece Sineması
YARATIK 2: YARATIĞIN DÖNÜŞÜ
11 Temmuz Cuma - Saat: 01.10
Korkuların Kıyısında Gece Sineması
YARATIK 3
#resim#1274782#
12 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00
Çok Duydum, Hiç İzlemedim
LEON-SEVGİNİN GÜCÜ
Yönetmen: Luc Besson
12 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00
Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler
BIÇAK SIRTI
Yönetmen: Ridley Scott
18 Temmuz Cuma - Saat: 20.00
Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler Gece Sineması
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ
Yönetmen: Denis Villeneuve
18 Temmuz Cuma - Saat: 23.00
Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler Gece Sineması
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ 2
Yönetmen: Denis Villeneuve
19 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00
Beyoğlu’nda İzledim
FRANCES HA
Yönetmen: Noah Baumbach
19 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00
Beyoğlu’nda İzledim
ELM SOKAĞINDA KABUS
Yönetmen: Samuel Bayer
20 Temmuz Pazar - Saat: 13.00
Çocuk Matinesi - 6+yaş
SEVİMLİ CANAVARLAR
Yönetmen: Peter Docter
20 Temmuz Pazar - Saat: 16.00
Çok Duydum, Hiç İzlemedim
GÜNEŞ SONRASI
Yönetmen: Charlotte Wells
25 Temmuz Cuma - Saat: 19.00
Korkuların Kıyısında
KÖTÜ RUH
Yönetmen: Fede Alvarez
26 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00
Beyoğlu’nda İzledim
ŞARKÜTERİ
Yönetmen: Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet
26 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00
Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler
2001: BİR UZAY MACERASI
Yönetmen: Stanley Kubrick
27 Temmuz Pazar - Saat: 13.00
Çocuk Matinesi - 6+yaş
RİO
Yönetmen: Carlos Saldanha
27 Temmuz Pazar - Saat: 16.00
Çok Duydum, Hiç İzlemedim
DRIVE MY CAR
Yönetmen: Ryūsuke Hamaguch