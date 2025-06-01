Artı Değer Van Spor, 1. Lig'e yükseldi!

Futbolda 2. Lig'de play-off finali heyecanı yaşanırken, futbolun kalbi HT Spor TV ekranlarında attı.

2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor'u penaltılar sonucu 5-4 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da tribünden izledi.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 34 maçta topladığı 80 puanla Sarıyer'in ardından normal sezonu 2. tamamladı. Grubunda doğrudan finale yükselen kırmızı-beyazlılar, play-off 3. tur maçında Altınordu ile eşleşti. İzmir'deki ilk maçı 1-0 kazanan Batman ekibi, evinde ise 1-1 berabere kalarak tur atladı.

🏆 Artı Değer Van Spor, 1. Lig'de! 🔝 🎙️ Artı Değer Van Spor FK Teknik Sorumlusu Emrah Tanta, görüşlerini HT Spor ile paylaştı. ▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/w5h0ZteSnx pic.twitter.com/ET1ToNX78v

VAN SPOR, LİGİ 5. TAMAMLADI

2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 62 puanla play-off oynamaya hak kazanan Van Spor, normal sezonu 5. tamamladı. Menemen FK ile tek maç eleme usulü oynanan eşleşmede rakibini 3-1'lik skorla geçen Van ekibi, bir sonraki turda da 68 Aksarayspor'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Play-off 3. turda Elazığspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, evinde 4-1 kazanırken, rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı hükmen 3-0 galip sayıldı.

BÜYÜK COŞKU HT SPOR EKRANLARINDA YAŞANDI...

Karşılaşma, HT Spor TV'den naklen yayınlanırken; Van Kent Meydanı ve Batman Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda binlerce taraftar tarafından izlendi. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan taraftarlar, penaltı vuruşlarına giden mücadeleyi heyecanla izledi.