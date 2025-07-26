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        Haberler Spor Transfer Arsenal, Viktor Gyökeres'i kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Arsenal, Viktor Gyökeres'i kadrosuna kattı!

        İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Sporting Lizbon'un İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres'i kadrosuna katarak Avrupa'da yaz transfer döneminin bombasını patlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:27 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:32
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres'i renklerine bağladı.

        Kuzey Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımından transfer edilen 27 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken, İngiliz medyasında yer alan haberlerde Gyökeres'in transferi için Arsenal'in kasasından 63 milyon sterlin çıkacağı öne sürüldü.

        Gyökeres, 2 sezon formasını giydiği Sporting ile tüm kulvarlarda çıktığı 102 maçta 97 gole imza attı.

        İsveçli futbolcu, Arsenal'de 14 numaralı formayı giyecek.

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