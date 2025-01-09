FA Cup 3. turunda Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Premier Lig'deki kötü gidişatıyla zor bir dönemden geçen Manchester United, FA Cup'ta güçlü rakibi Arsenal'i saf dışı bırakarak toparlanmayı amaçlıyor. Ev sahibi Arsenal ise taraftar desteğini arkasına alarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, heyecanla beklenen Arsenal - Manchester United mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?