Arsenal- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FA Cup 3. tur maçında Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla zor günler geçiren kırmızı şeytanlar, FA Cup'ta Arsenal'i eleyerek moral bulmak istiyor. Öte yandan Arsenal ev sahibi avantajını kullanarak rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor. Peki, Arsenal- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
FA Cup 3. turunda Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Premier Lig'deki kötü gidişatıyla zor bir dönemden geçen Manchester United, FA Cup'ta güçlü rakibi Arsenal'i saf dışı bırakarak toparlanmayı amaçlıyor. Ev sahibi Arsenal ise taraftar desteğini arkasına alarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, heyecanla beklenen Arsenal - Manchester United mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 2
ARSENAL- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Arsenal- Manchester United maçı 12 Ocak Pazar günü 18.00'de oynanacak.
Emirates Stadium'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor 1 üzerinden yayınlanacak.
- 3
ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori, Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Trossard, Havertz
-
- 4
MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11
Onana, Mazraoui, Maguire, De Ligt, Diallo, Ugarte, Casemiro, Dalot, Rashford, Fernandes, Zirkzee