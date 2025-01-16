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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal: 2 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Arsenal: 2 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi Topçular 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 00:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:55
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        Dev maçta kazanan Arsenal!
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        İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan dev maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        Tottenham, 25. dakikada Heung-Min Son ile 1-0 öne geçerken; Arsenal bu gole 40. dakikada Dominic Solanke (k.k) ve 44'te Leandro Trossard'la karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Arsenal 43 puana yükseldi. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Tottenham ise 24 puanda kaldı.

        Ligin 22. haftasında Arsenal sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Tottenham ise deplasmanda Everton'a konuk olacak.

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