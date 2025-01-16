Arsenal: 2 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi Topçular 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan dev maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Tottenham, 25. dakikada Heung-Min Son ile 1-0 öne geçerken; Arsenal bu gole 40. dakikada Dominic Solanke (k.k) ve 44'te Leandro Trossard'la karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Arsenal 43 puana yükseldi. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Tottenham ise 24 puanda kaldı.
Ligin 22. haftasında Arsenal sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Tottenham ise deplasmanda Everton'a konuk olacak.