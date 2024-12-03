Arne Slot'tan Manchester City'e gönderme

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İngiltere Premier Ligi'nde yarın Newcastle United'a konuk olacakları karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, sözleşmesi bitecek Muhammed Salah'ın sözleri üzerinden Manchester City'ye göndermede bulundu.

MANCHESTER CİTY'E GÖNDERME

Slot, "Belki de Salah, Manchester City hakkındaki 115 suçlamayla ilgili daha fazla şey biliyor ve gelecek yıl Premier Lig'de olmayacaklarını düşünüyordur. (Gülerek)" dedi.

Salah'ın bitecek sözleşmesiyle ilgili yorumda bulunan Arne Slot, "Burası Salah'ın sözleşmesini konuşmak için uygun bir yer değil. Belki az önce yaptığım şakada çok fazla ileri gittim. Bu yüzden manşetlerde yer alacaktır ama bu bir şakaydı. Tekrar söylüyorum, bir şakaydı."