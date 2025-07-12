Arnavutköy Liman Sosyal Tesisleri açıldı

İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi'nin Karaburun'da inşa ettiği Liman Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreni öncesinde gerçekleştirilen özel etkinlikte, davetli konuklar mutfağa girdi.

Oyuncular Willma Elles, Ahmet Arıman ve Songül Korkmaz ile birlikte şef Ayvaz Akbacak, şef Gamze Tosun ve sunucu Kadir Balık, tesisteki profesyonel mutfakta yemek hazırladı.

Açılış programında konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, Karaburun'un hem doğal güzellikleriyle hem de sosyal yaşam olanaklarıyla İstanbul'un nadide köşelerinden biri olduğunu ifade etti.

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Candaroğlu, "Biz Arnavutköy’ü sadece inşa etmiyoruz; birlikte yaşamayı, birlikte güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Karaburun sahilinde yürüttüğümüz çalışmalarla bu bölgeyi daha yaşanabilir, daha fonksiyonel ve çağdaş bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük Türkiye vizyonuna da değinen Candaroğlu, “Biz Arnavutköy’den bu vizyona gönülden omuz veriyoruz. Milletimize hizmet yolunda azimle ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Candaroğlu, ayrıca kısa süre önce görev esnasında şehit olan Mehmetçiklere de rahmet dileyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Karaburun Liman Sosyal Tesisi'nin üç katlı modern mimarisi, deniz manzaralı oturma alanları, üst düzey hijyen standartlarına sahip mutfağı ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunduğu aktarıldı. Tesisin, dünya standartlarının üzerinde, kaliteli ve nezih bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandığı bildirildi. Karaburun’un da yer alan tesis, bölge halkı ve ziyaretçiler için yeni bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin gezilmesiyle devam eden program, katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.