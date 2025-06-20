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        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de lojistik deposunda yangın çıktı

        Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 00:06 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:06
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        Hadımköy Mahallesi Nakkaş Yolu Caddesi'nde bir firmaya ait yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda bulunan lojistik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin içinde tekstil malzemelerinin bulunduğu alana da sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Depodaki yangın ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

        Yangında depo kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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