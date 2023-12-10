ESKİ EŞİ KONUŞTU

Tüm bunların ardından oyuncu ve yapımcı olan ancak evlendikten ve çocukları olduktan sonra kendi kariyerini hiçe sayarak Armie Hammer’ın kariyerine destek veren Elizabeth Chambers, 'Grand Cayman: Secrets of Paradise' adındaki bir belgesele konuk oldu. Chambers, aynı zamanda çocukluk aşkı olan Hammer ile evliliğinin bitişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Harper Grace ve Ford Douglas adındaki çocuğunu da tek başına büyütmeye başlayan Elizabeth Chambers, "Grand Cayman benim için bir sığınak oldu. Buraya kocamla birlikte üç yıl önce taşındık ama her şey değişti" dedi.