Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen 29 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Kayaköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında yaşayan Esra Ekinci, evinin balkonundan beton zemine düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre de emlak danışmanlığı ve yaşam koçluğu yapan 29 yaşındaki Esra Ekinci, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlendikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndü.

Arkadaşları uğurlamak için apartmanın beşinci katındaki dairesinin balkonuna çıkan genç kadın, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek kanlar içinde kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PSİKOLOJİ ÜZERİNE PAYLAŞIMLARIYLA BİLİNİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esra Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emlak ve psikoloji üzerine sosyal medyadan paylaştığı videolarla tanınan Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.