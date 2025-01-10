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        Haberler Bilgi Magazin Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak? 10 Ocak Kanal D yayın akışı

        Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak?

        Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölümde bir market soygunu esnasında saldırganların sıktığı kurşun, komiser Fiko'nun yetişmesinde çok emeği olan yurt müdiresi Çare Ana'yı hayattan alır. Aile bildiği tek insanı toprağa veren Fiko'ya, "aile"nin ne olduğunu iyi bilen silah arkadaşları en büyük desteği verecektir. Arka Sokaklar 696.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:00
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        • 1

          Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle Cuma akşamı buluşuyor. Geçen hafta ekrana gelemeyen dizinin akıbeti merak ediliyor. Yeni bölümde heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak? İşte, 10 Ocak Kanal D yayın akışı

        • 2

          ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Arka Sokaklar 696. bölümü ile 10 Ocak 2025 Cuma akşamı ekrana gelecek. Yeni bölüm 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

        • 3

          ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Bir market soygunu esnasında saldırganların sıktığı kurşun, komiser Fiko'nun yetişmesinde çok emeği olan yurt müdiresi Çare Ana’yı hayattan alır. Aile bildiği tek insanı toprağa veren Fiko'ya, “aile”nin ne olduğunu iyi bilen silah arkadaşları en büyük desteği verecektir. İpuçları takip edildiğinde, bu rezil suçun altından bambaşka bir organize kötülük çıkar. Kendilerini İstanbul’un yeni sahipleri zanneden birileri, karşılarına Rıza Baba ve ekibinin çıkacağından şimdilik habersizdir.

        • 4

          Diğer yandan ekibin yolu, aynı mahallede bambaşka bir acı olayla daha kesişir. İtfaiyenin söndürdüğü gecekondudan üç kardeşin cesetleri çıkarılmıştır. Olayda ailenin bir ihmalinin olup olmadığı araştırılırken, şüpheler baba üzerinde yoğunlaşır.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          19:00 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Zehirli Köpek Balığı

          02:00 Zehirli Köpek Balığı

          03:15 Zalim İstanbul

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