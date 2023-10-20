Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ARKA SOKAKLAR yeni bölüm bu akşam var mı? 20 Ekim Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

        Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim Cuma Kanal D yayın akışı

        Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği ile gündem olmuş durumda. Cuma günleri izleyicileri ile buluşan dizinin, milli yas edilmesi sonrası dizi ara verilmesi nedeniyle son durumunu derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 19:23 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kanal D'nin bu sezon 17. yeni sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenlerinin şimdiden araştırmalara başladığı Arka Sokaklar 646. yeni bölüm ile ilgili son durumu bir araya getirdik!

        • 2

          ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          Türkiye'de, Gazze'deki hastane saldırı sonrası 3 günlük milli yas ilan edildi ve bu sebeple son iki gündür hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Arka Sokaklar'ın akıbeti merak ediliyor.

          Dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünüyor ancak bazı dizilerin ertelenmesi nedeniyle yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak...

        • 3

          ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          AVM baskını sırasında silahla yaralanan Efe yaşam mücadelesi vermektedir. Rıza ve ekip tüm güçleriyle sorumluların peşine düşerler.

          Oğlu ölüm döşeğindeki Pınar olanlardan dolayı babasını suçlar.

        • 4

          Tarık Aşkın, hem Sado’yu hem emniyeti kendisine düşman etmiştir ve bunun bedelini ödeyecektir.

          Kadir, Bedri’den uzun süredir almak istediği intikamı almak için sonunda fırsat bulmuştur.

          Bu sırada John’u yakalayan Sadullah ona hiç beklemediği bir sürpriz hazırlar.

        • 5

          20 EKİM CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Yargı

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        Darp ettiği eşinin yakınları öldürdü
        Darp ettiği eşinin yakınları öldürdü
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu!
        Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Habertürk Anasayfa