Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, her Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin gündemine de ayna tutan polisiye türündeki dizi, son olarak 715. bölümüyle ekrana gelmişti. Bayram tatili dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri ‘’Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Haziran Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar 716. bölüm tarihi…