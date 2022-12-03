Arjantin - Avustralya maçı CANLI YAYIN TRT 1 İZLE Dünya kupası hangi kanalda yayınlanıyor ve bugün hangi maçlar var?

STAT: Ahmed Bin Ali Stadı

HAKEM: Szymon Marciniak

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1 ARJANTİN: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Papu Gomez, Julian Alvarez, Messi AVUSTRALYA: Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Mooy, Irvine, Baccus, McGree, Duke

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk randevusunda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak üzüntü yaşayan "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koydu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başardı.

Sahadan galip ayrılan takım, Katar 2022'de çeyrek finale yükselecek.

Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak.

Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.