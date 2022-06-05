İspanya'daki El Sadar Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, Estonya'yı 34 yaşındaki Messi'nin golleriyle ​​​​​​​5-0 mağlup etti.

Messi'nin golleri, 8, 45, 47, 71, 76. dakikalarda geldi.