Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Arı sokan çiftçiden acı haber! | Son dakika haberleri

        Arı sokan çiftçiden acı haber!

        Giresun'da fındık bahçesinde arı soktuktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Orhan Durdu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arı sokan çiftçiden acı haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da fındık bahçesinde arı soktuktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan çiftçi Orhan Durdu (71) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Danışman köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan çiftçi Orhan Durdu’yu arı soktu.

        Kısa süre sonra Durdu fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Durdu, Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Orhan Durdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Habertürk Anasayfa