Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
Rize'de bariyerlere çarpıp yan dönen araçtaki 21 yaşındaki Ayşe ve 13 yaşındaki Muhammet Aşçi adlı kardeşler hayatını kaybetti. Kahreden kazanın ise araçtaki arı paniği nedeniyle yaşandığı öğrenildi
Rize'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Ayşe (21) ve kardeşi Muhammet Aşçi'nin (13) hayatını kaybettiği kazada, sürücünün araç içerisine giren arı nedeniyle panik yaşadığı ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre kaza, önceki gün Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden H.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan döndü.
İhbarla adrese gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Muhammet Aşçi (13) ile ablası Ayşe Aşçi'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazadan yaralı kurtarılan sürücü ve yolcular M.A. ile S.A., Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
TABURCU OLDULAR
Yaralılar tedavileri sonrası taburcu edilirken, yaşamını yitiren abla ve kardeşi, Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi.
Kazada araçta bulunan ailenin bayram dönüşü Artvin'den Rize'ye gittikleri, yolda sürücünün araç içerisine giren arı nedeniyle panik yapıp, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.