Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 77 - Frutti Extra Bursaspor: 95

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 16, Deniz Kılıçlı 4, Hayes 19, Cengizhan İvedi, Mert Celep 15, Kaan Sarıaslan 6, Saffold 13, Yiğit Can Vardal 2, Uğur Hortum 2

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 19, Christopher Jones 13, Perry Jones 19, Lopez 19, Robinson 4, Tevfik Akdamar 2, Ender Arslan 3, Dusan Cantekin 2, Can Maxim Mutaf 14, Mete Tekçevik, Tuğberk Gedikli

1. Periyot: 14-16

Devre: 39-45

3. Periyot: 55-73

ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 95-77 mağlup etti. Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor 10. galibiyetini aldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 19. mağlubiyetini yaşadı.