Arefe Günü yapılacak ibadetler: Arefe Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve yapılacak ibadetler neler?

AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR, NASIL DEĞERLENDİRİLİMELİDİR?

Arefe günü, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi mübarek günlerin öncesindeki özel bir vakittir ve faziletleri büyüktür. Arefe günü, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği ve kulların Allah'a en yakın olduğu zamanlardan biridir.

Bu özel günün sabah namazından sonra teşrik tekbirleri getirilerek ibadetle başlanmalıdır. Ayrıca, Arefe günü oruç tutmak, Peygamber Efendimiz'in (sav) tavsiye ettiği önemli bir ibadettir. Gün boyunca günah işlememeye özen gösterilmeli, bolca dua ve istiğfar edilmelidir.

AREFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Arefe günü, 1000 kez "İhlas-ı Şerif" okunması da büyük sevap kazandıran bir ameldir. Bu manevi atmosferi değerlendirmek, Allah'tan bağışlanma dilemek ve kalp temizliği yapmak, Arefe gününün en önemli anlamını taşır. Arefe, sadece hacılar için değil, her Müslüman için önemli bir fırsattır.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

İhlâs Suresi

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."