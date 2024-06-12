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        Haberler Bilgi Yaşam Arefe günü 1000 ihlas okumak önemi: Diyanet arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti

        Arefe günü 1000 ihlas okumak önemi: Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti nedir?

        Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi, 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi yeniden gündeme geldi. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hadislerinde de bulunduğu rivayet edilen arefe günü 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. İşte, Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:01
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        • 1

          İslam alemi, 16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'na kavuşacak. Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günü arefe günü olarak idrak edilecek. Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşayan Müminler arefe gününü 1000 ihlas okuyarak geçirecek. İşte, arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti...

        • 2

          AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

          Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılır. Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"

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        • 3

          İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

          Bismillahirrahmânirrahîm.

          1- Kul hüvellâhü ehad

          2- Allâhüssamed

          3- Lem yelid ve lem yûled

          4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

        • 4

          İhlas Suresi Anlamı

          Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

          1- De ki; O Allah bir tektir.

          2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

          3- Doğurmadı ve doğurulmadı

          4- O 'na bir denk de olmadı.

        • 5

          AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

          Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.

          Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."

        • 6

          AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE VE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

          Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

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