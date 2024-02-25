Ardahan sıfırın altında 23 derece ile buz tuttu
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.
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Ardahan'da etkili olan soğuk nedeniyle, ağaçlar kırağı ile kaplandı. Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi.
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Bölgede gece sıfırın altında 23 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu.
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Hakan Şengül, Şubat’ın 25’i olmasına rağmen halen daha soğukların devam etiğini söyledi.
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Şengül, ’’Ardahan’da halen havalar çok soğuk. Bugün 25 Şubat ve heryer donmuş durumda. Allah yardımcımız olsun’’ dedi.
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Termometreler Ardahan'da eksi 18,6, Çıldır'da 13,7, Posof'ta 9,1, Damal'da 17,6 ve Hanak'ta eksi 18,2 dereceyi gösterdi.
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Sibirya soğuklarının bundan sonra da devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.
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Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
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Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.
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