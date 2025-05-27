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        Haberler Yaşam Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği

        Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği

        Kış mevsiminin uzun sürdüğü Ardahan'da, derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, bahar renkleriyle görsel şölen sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:14
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          Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sundu.

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          Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, havaların ısınması ve karların erimesiyle doğada ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

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          Göle ilçesinin Samandöken, Köprülü ve Kızılkilise köyleri yeşile büründü, çiçekler açtı.

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          Bölgedeki ovalardan geçen menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle görsel bir şölen sundu.

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          Kent kırsalındaki bahar manzaraları drone ile görüntülendi.

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