Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Kış mevsiminin uzun sürdüğü Ardahan'da, derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, bahar renkleriyle görsel şölen sundu
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Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sundu.
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Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, havaların ısınması ve karların erimesiyle doğada ilkbahar güzelliği yaşanıyor.
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Göle ilçesinin Samandöken, Köprülü ve Kızılkilise köyleri yeşile büründü, çiçekler açtı.
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Bölgedeki ovalardan geçen menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle görsel bir şölen sundu.
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Kent kırsalındaki bahar manzaraları drone ile görüntülendi.
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