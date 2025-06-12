Ardahan'da kazı çalışmalarında bulunan el bombası imha edildi
Ardahan'da doğal gaz çalışmaları sırasında bulunan el bombası, uzman ekip tarafından imha edildi.
Giriş: 12.06.2025 - 22:23 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:23
Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınında işçilerin doğal gaz çalışması sırasında el bombası fark edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi.
Ekiplerce alınan çevre güvenliğinin ardından el bombası, kontrollü şekilde imha edildi.
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