Geçmişte çeşitli vesilelerle aralarına küslük giren, iki ailenin aralarında tekrar kardeşlik hukukunu yeşertmek adına irade gösterdiklerini belirten Çiçek, "Bu durum bizleri de çok mutlu etti. Küsleri barıştırmak bizler açısından da çok büyük ve hikmetli bir olay. Çok sevabı olan bir husus. Buna vesile oldukları için bu cemiyette bulunan herkes bu sevaptan mutlaka nasibini alacaktır. Bu vesileyle husumetli iki ailemizin arasındaki küslüğün barışla sonuçlanmasına katkı sunan başta köy muhtarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.