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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Arda Ünyay: Buraya gelmek için çok çalıştım - Galatasaray Haberleri

        Arda Ünyay: Buraya gelmek için çok çalıştım

        Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, Strasbourg maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği için çok mutlu olduğunu belirten 18 yaşındaki futbolcu, "Buraya gelmek için çok çalıştım. Aldığım her sürede bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 00:23 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:23
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        "Buraya gelmek için çok çalıştım"
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        Hazırlık maçında karşılaştığı Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın genç oyuncusu Arda Ünyay, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

        Arda Ünyay, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Arda Ünyay, "Burası, çok büyük bir camia. Buraya gelmek için çok çalıştım. Aldığım her sürede bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum. Aldığım her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah daha fazla süre bulacağım. Bunun için daha fazla çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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        "HEPSİNDEN BİR ŞEY ÖĞRENMEM LAZIM"

        Sarı-kırmızılı takımdaki savunma oyuncularının farklı özellikleri olduğunu vurgulayan Arda, "Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'nın farklı özellikleri var. Hepsinden bir şey öğrenirsem güzel olur. Kendileri bana çok destek oluyor. Hepsinden bir şey öğrenmem lazım. Her yanlışımda ve doğrumda bana destek oluyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Umarım bana hepsiyle oynamak nasip olur." diye konuştu.

        "ABDÜLKERİM BARDAKCI SAHA DIŞINDA BANA ÇOK DESTEK OLUYOR"

        Abdülkerim Bardakcı ile olan ilişkisine değinen genç savunma oyuncusu, "Abdülkerim Bardakcı ile menajerimiz aynı. Önceden tanışıyorduk. Saha dışında bana çok destek oluyor. Benim için bir idol gibi. Bana çok şey öğretiyor." şeklinde konuştu.

        Galatasaray'da çok önemli oyuncuların olduğunu dile getiren Arda, şunları söyledi:

        "Takımdakilerle oyun konsollarında oynuyordum. Ego olarak sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm. Buraya girdiğimden beri çok güzel bir aile ortamı vardı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi oyuncular bana çok destek oldu. Hala daha destek olmaya devam ediyorlar. Benimle ilgileniyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Onlardan ne öğrenebilirsem benim için artı."

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