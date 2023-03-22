"HOCALIKTA BİR DEVRİM YAPMAK İSTİYORUM"

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük için çalışmalara başlayan Arda Turan, "Ben hocalık için doğru yerde, doğru zamanda başlayacağım. En iyi şartlar sağlanmadan olmayacak. Hayallerim çok büyük, oynatmak istediğim de çok farklı ve çok büyük. Biliyorsunuz bizim ülkemizde spor ile ilgili birçok şey konusunda sabır zor bir şey. Biz buradayız, zaman ne gösterecek göreceğiz. Futbolculuğum da olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum" diye konuştu.