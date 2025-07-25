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        Haberler Magazin Arda Turan'ın yine gözlerini kaçırdı - Magazin haberleri

        Arda Turan'ın röportaj hali

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın ardından Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile bir röportaj gerçekleştirdi. Turan'ın, daha önce olduğu gibi Bondar'dan gözlerini kaçırması dikkat çekti. Ancak diğer röportajlara da bakıldığında Turan'ın, röportaj verdiği esnada diğer muhabirlerle de göz teması kurmadığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:03
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        Arda Turan'ın röportaj hali
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        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları ve 4 - 2 galip geldikleri maçın ardından verdiği röportajda, bir kez daha Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile göz göze gelmekten kaçındı.

        Arda Turan'ın bu görüntüleri de sosyal medyada konuşuldu. Ancak diğer röportajlara da bakıldığında Turan'ın, röportaj verdiği esnada diğer muhabirlerle de göz teması kurmadığı, bu halinin genel tarzı olduğu görüldü.

        Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in Finlandiya temsilcisi Ilves'i elediği maç sonrasında da Daria Bondar'dan gözlerini kaçırarak röportaj vermişti.

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        Sosyal medya kullanıcıları, Arda Turan’ın bu davranışını eşi Aslıhan Doğan’a bağlayarak, "Aslıhan’dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" şeklinde esprili yorumlarda bulunmuştu.

        Daria Bondar, Shakhtar Donetsk ve Ukrayna Milli Takımı'nın stoperi Valeriy Bondar ile evli.

        Arda Turan, 2018'de Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Çiftin, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.

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        #arda turan
        #Shakhtar Donetsk

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