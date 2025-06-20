Arda Turan'ın Shakhtar mesaisi başladı!

Shakhtar Donetsk teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan'ın Ukrayna ekibiyle macerası resmen başladı. Genç çalıştırıcı, yeni takımıyla tanıştı.

Arda Turan; Shakhtar Donetsk'in hazırlık kampı için gittiği Slovenya'nın Brdo kentinde yöneticiler tarafından karşılandı. 38 yaşındaki teknik adam daha sonra takımla bir toplantı yaptı.

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Samimi bir ortamda geçtiği gözlenen tanışmaya ilişkin görüntüler de kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Arda Turan yönetimindeki Turuncu siyahlı ekip, yaklaşık 3 hafta boyunca çalışmalarını Slovenya'da sürdürecek. Ukrayna ekibi, ardından Avrupa Ligi Birinci Eleme Turu'nda Ilves Tampere ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisini elediği takdirde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.