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        Haberler Spor Futbol Arda Turan'ın Shakhtar mesaisi başladı! - Futbol Haberleri

        Arda Turan'ın Shakhtar mesaisi başladı!

        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, yeni takımıyla tanıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:57
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        Arda Turan'ın Shakhtar mesaisi başladı!
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        Shakhtar Donetsk teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan'ın Ukrayna ekibiyle macerası resmen başladı. Genç çalıştırıcı, yeni takımıyla tanıştı.

        Arda Turan; Shakhtar Donetsk'in hazırlık kampı için gittiği Slovenya'nın Brdo kentinde yöneticiler tarafından karşılandı. 38 yaşındaki teknik adam daha sonra takımla bir toplantı yaptı.

        Samimi bir ortamda geçtiği gözlenen tanışmaya ilişkin görüntüler de kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Arda Turan yönetimindeki Turuncu siyahlı ekip, yaklaşık 3 hafta boyunca çalışmalarını Slovenya'da sürdürecek.

        Ukrayna ekibi, ardından Avrupa Ligi Birinci Eleme Turu'nda Ilves Tampere ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisini elediği takdirde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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