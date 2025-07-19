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        Arda Turan'ın röportajı çok konuşuldu

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Ilves takımını eledikten sonra verdiği röportaj gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:58
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        Arda Turan gözlerini kaçırdı
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        UEFA Avrupa Ligi 1. Tur rövanş maçında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile 0 - 0 berabere kalarak tur atladı. İlk maçı 6 - 0 kazanan Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi, toplam skorla adını 2. Ön Eleme Turu’na yazdırarak Beşiktaş’ın rakibi oldu.

        Maç sonrası Shakhtar Donetsk’in kulüp kanalına konuşan teknik direktör Arda Turan, 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda göz teması kurmaktan kaçındı.

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        Arda Turan'ın bu mesafeli tutumu, sosyal medyada çok konuşuldu.

        Sosyal medya kullanıcıları, Arda Turan’ın bu davranışını eşi Aslıhan Doğan’a bağlayarak, "Aslıhan’dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

        Arda Turan, 2018'de Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Çiftin, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.

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