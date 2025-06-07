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        Haberler Spor Futbol Arda Turan'ın hedefi Bertuğ Yıldırım - Futbol Haberleri

        Arda Turan'ın hedefi Bertuğ Yıldırım

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes forması giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:48
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        Arda Turan'ın hedefi Bertuğ Yıldırım!
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        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da gösterdiği başarılı performansla Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı.

        İki yıllığına Ukrayna temsilcisine imzayı atan 38 yaşındaki teknik adam, transferde gözünü Fransa’ya çevirdi. Turan ve ekibi, Fransa Ligue 1 temsilci Rennes’de forma giyen 22 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım için kolları sıvadı.

        Ukrayna ekibinde transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Bertuğ için gelecek hafta temasların devam edeceği belirtilirken, genç teknik adamın milli oyuncuyu ön hatta çok istediği öğrenildi.

        Shakhtar Donetsk’in kadrosuna katmak istediği Bertuğ Yıldırım, bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’ye kiralanmıştı. Milli futbolcu Getafe formasıyla 27 maçta süre alırken, 3 gol ve 1 asist yaptı.

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