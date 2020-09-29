Galatasaray, Arda Turan'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda oynanacak Rangers maçında olmayacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır"