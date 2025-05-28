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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Arda Turan, Galatasaray'ı sildi! - Galatasaray Haberleri

        Arda Turan, Galatasaray'ı sildi!

        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, yeni takımıyla sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:30
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        Arda Turan, G.Saray'ı sildi!
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        Eyüpspor'dan ayrılarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, imza sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı.

        38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

        Arda Turan'ın bu hamlesi, sosyal medyada gündem oldu.

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