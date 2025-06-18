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        Haberler Magazin Arda Turan'dan, Sabri Ugan mesajı: Kanser tedavisi görüyor - Magazin haberleri

        Arda Turan'dan, Sabri Ugan mesajı

        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü üstlenen Arda Turan, kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan ile ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:52
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        "Güçlüsün, her zorluğu aşarsın"
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        Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, kanserle mücadele ediyor. 62 yaşındaki ünlü spiker, yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğünü açıkladı.

        Sabri Ugan; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

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        Arda Turan, "Arda Turan - Aslan Yürekli Kaptan" adlı bir kitap da yazan Sabri Ugan ile ilgili 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

        Arda Turan, X hesabından; "Sabri abicim, sen çok güçlüsün, her zorluğu aşarsın. O güzel sesinle, anlatımınla hayat vereceğin nice hikâyeler var. Bundan sonra hep güzel haberlerini duymak dileğiyle" mesajını yayımladı.

        GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Tarihe geçen UEFA Şampiyonlar Ligi zaferlerimizin unutulmaz sesi sevgili Sabri Ugan. Bu mücadeleyi kazanacağından ve mikrofon başına yeniden geçeceğinden hiç şüphemiz yok" denildi.

        SABRİ UGAN HAKKINDA

        Sabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti.

        Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

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        #arda turan
        #Sabri Ugan

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