Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, kanserle mücadele ediyor. 62 yaşındaki ünlü spiker, yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğünü açıkladı.

Sabri Ugan; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Arda Turan, "Arda Turan - Aslan Yürekli Kaptan" adlı bir kitap da yazan Sabri Ugan ile ilgili 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Arda Turan, X hesabından; "Sabri abicim, sen çok güçlüsün, her zorluğu aşarsın. O güzel sesinle, anlatımınla hayat vereceğin nice hikâyeler var. Bundan sonra hep güzel haberlerini duymak dileğiyle" mesajını yayımladı.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Tarihe geçen UEFA Şampiyonlar Ligi zaferlerimizin unutulmaz sesi sevgili Sabri Ugan. Bu mücadeleyi kazanacağından ve mikrofon başına yeniden geçeceğinden hiç şüphemiz yok" denildi.