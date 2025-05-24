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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!

        Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maçın ardından İstanbul temsilcisine veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 19:04 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:29
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        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
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        Trendyol Süper Lig'de sezonu 53 puanla tamamlayan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından kulüpten ayrıldığını açıkladı.

        "SON MAÇIMDI, 4 TEKLİF VAR"

        38 yaşındaki çalıştırıcı "Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız’a bana verdikleri imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. 84 maç boyunca hedefimiz futbol oynama hedefimizle ile sahaya çıktık. Önümde yurt dışından 4 teklif var. Bunu değerlendireceğiz ve yeni görevimize başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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        2 yıl Eyüpspor'un başında kalan Arda Turan, ilk sezonunda takımını 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

        53 PUAN TOPLADI

        Süper Lig'deki ilk sezonunda ise 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 53 puanla ligi tamamladı.

        Geçtiğimiz günlerde HT Spor, Arda Turan'ın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile gelecek sezondan itibaren sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
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