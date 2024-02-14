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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, Real Madrid'de kulübenin abonesi oldu! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, Real Madrid'de kulübenin abonesi oldu!

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig'i 1-0'lık skorla mağlup edip turun kapısını aralarken milli futbolcumuz Arda Güler bir kez daha süre bulamadı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:28
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        • 1

          Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

        • 2

          İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedek bekledi.

        • 3

          BARÇA VE REAL'İ BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞTÜ

          Yazın birçok dev kulübün ilgi gösterdiği 18 yaşındaki yıldız için Barcelona ve Real Madrid transfer savaşına tutuşmuştu.

        • 4

          İki kulübün de yetkilileri İstanbul'a adeta kamp kururken bu transferde galip çıkan taraf Madrid temsilcisi olmuştu.

        • 5

          Real Madrid'e transfer olduktan sonra ABD kampında sakatlanan Arda Güler iyileşmesinin ardından bir talihsizlik daha yaşamış ve sahalardan yeniden uzak kalmıştı.

        • 6

          Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına 6 Ocak'taki Kral Kupası'nda oynanan Arandina karşılaşmasına çıkan Arda Güler, ligde ise ilk kez Las Palmas deplasmanında forma giydi.

        • 7

          Girona müsabakasında da oyuna sonradan girerek takımına penaltı kazandıran Arda Güler, Real Madrid'li taraftarları da kısa sürede büyüledi.

        • 8

          Oyuncunun kısa sürede gösterdiği performans ile mest olan Real Madrid taraftarı da Arda'nın süre almaması sonrasında sosyal medyada isyan etti!

        • 9

          Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

          "Arda'nın zamanı gelmişti. Çocuk bunu hak ediyor, antrenmanlarda hep harika goller atıyor ama yerine başkaları giriyor!"

        • 10

          "Yeterince bahane, yeterince korku! Brahim, Rayo Vallecano maçına yetişmezse Arda Güler oynamalı. Bir kez daha Joselu'yu görmek istemiyoruz!"

        • 11

          "Brahim çok yorulmuştu ve kendini zorluyordu. 70. dakikada Arda Güler'in oyuna girmesi gerekiyordu ama bunu yapmadı ve Brahim sakatlandı!"

        • 12

          ANCELOTTI NE DEDİ?

          Carlo Ancelotti, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Arda Güler'in ilerleyen zamanda çok daha fazla forma şansı bulacağını belirtmişti.

        • 13

          İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi maçında genç oyuncuyu sahaya sürmeyen İtalyan teknik adamın maçın öneminin altını çizdiğini belirtti.

        • 14

          KİRALIK GİDEBİLİR İDDİASI!

          İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi Bayer Leverkusen, İngiliz kulübü Tottenham ve İtalyan devi Milan, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

        • 15

          Haberde, Arda’nın da yeterince forma şansı bulamadığı için kafasının karışık olduğu ifade edildi.

        • 16

          Real Madrid yönetiminin, Arda’nın az süre almasının gelişimini durduracağı düşüncesi nedeniyle genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

        • 17

          Gelecek yaz gerçekleşmesi beklenen bu transfer hamlesi için öne çıkan takımlar Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Bundesliga’da peri masalı gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen oldu.

        • 18

          BRAHIM DIAZ ÖRNEĞİ

          Milan'ın da milli futbolcuyu gözünü diken takımlardan biri olduğu ileri sürülürken, Real'in Brahim Diaz örneğini göz önüne alarak İtalyan ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.

        • 19

          Diaz 3 yıl Milan'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Real Madrid kadrosunda yer bulmuştu.

        • 20

          İspanyol basını, geçtiğimiz hafta Arda’nın teknik direktör Carlo Ancelotti ile takımdaki geleceğine dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazmıştı.

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