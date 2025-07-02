Arda Güler - Bellingham gerilimi!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Real Madrid ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ve Jude Bellingham arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.
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Real Madrid'in Juventus'u mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçta, Arda Güler ile Jude Bellingham'ın arasındaki tartışma gözlerden kaçmamıştı.
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İspanyol basını Defensa Central'in haberine göre; yıldız ikili, takımın defansif yetersizliğinden ötürü tartışma yaşadı.
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"GERİ GELMEN LAZIM"
Yaşanan pozisyonda Arda Güler'in Bellingham'a serzenişte bulunarak "Biraz daha geri gelmen lazım" dediği öne sürüldü.
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Bellingham'ın ise buna karşılık olarak milli yıldızımıza, "O bölge senin alanın kardeşim" dediği iddia edildi.
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SOYUNMA ODASINDA BUZLAR ERİDİ
Bu olayın basit bir tartışmadan öteye gitmediği ve ikilinin soyunma odasında konuyu konuşup buzları erittiği aktarıldı.
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Bu küçük tartışmada dikkat çeken asıl konunun ise Arda Güler’in bu sezon geliştirdiği özgüvenli ve olgun kişiliği olduğu aktarıldı.
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