Archie Brown, Fenerbahçe için İstanbul'da!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuşan Archie Brown, "Milan ile anlaşmam aslında neredeyse tamamlanmıştı. Gitmeye hazırdım. Ama sonra gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyonu… kararı netleştirdi. Fenerbahçe’ye gelmem gerektiğini biliyordum." ifadelerini kullandı.