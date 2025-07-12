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        Haberler Spor Transfer Archie Brown, Fenerbahçe için İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Archie Brown, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Fenerbahçe'nin transferde anlaşmaya vardığı Archie Brown, İstanbul'a geldi. İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 09:22 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:28
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          Fenerbahçe'nin Milan ile transferi için rekabet ettiği Archie Brown, İstanbul'a geldi.

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          İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuşan Archie Brown, "Milan ile anlaşmam aslında neredeyse tamamlanmıştı. Gitmeye hazırdım. Ama sonra gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyonu… kararı netleştirdi. Fenerbahçe’ye gelmem gerektiğini biliyordum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          ANLAŞMA DETAYLARI

          Sağlık kontrollerinden geçecek olan Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

        • 4

          Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

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          Öte yandan Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.

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